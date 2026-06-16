Что превращает в яд даже самые полезные продукты

Многие уверены, что экономно использовать овощи с небольшими признаками порчи – достаточно просто срезать повреждённый участок.

Однако такой подход может серьёзно навредить здоровью – из-за ошибок в хранении или употреблении даже самый полезный продукт превращается в яд. Об этом в интервью «Абзац» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, одной из самых недооценённых угроз являются подгнившие плоды. Многие россияне из экономии срезают испорченную часть моркови, лука или капусты, а остальное употребляют в пищу или используют для заготовок.

«Овощи часто хранят в полиэтиленовых пакетах, где они задыхаются и гниют, – пояснила она. – Многие срезают подгнившую часть и думают, что продукт чист, но это опасно попаданием спор грибка в организм. Грибки очень устойчивы к высоким температурам, термическая обработка их не берёт».

Споры токсичного грибка, добавила медик, проникают в овощ целиком – даже термическая обработка не поможет избавиться от них, а в некоторых случаях лишь увеличит концентрацию вредных веществ.

Например, при варке или тушении жидкость выпаривается, и концентрация яда в продукте только растёт. Диетолог категорически не советует покупать уценённые подпорченные овощи на рынках: именно такие ошибки превращают даже самый полезный продукт в источник серьёзной опасности.

Не менее важно, подчеркнула Соломатина, правильно хранить картофель: при воздействии света и тепла в клубнях вырабатывается соланин – опасное соединение, которое может негативно сказаться на работе нервной системы.