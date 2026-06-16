Врачи объяснили, что может быть причиной тумана в голове

Гематолог и специалист по женскому здоровью Стивен Фейн и врач Джозеф Шатцель объяснили, почему может появляться ощущение тумана в голове. В беседе с Huffington Post они связали эту проблему с дефицитом одного элемента.

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По словам врачей, ощущение тумана в голове может возникать из-за недостатка железа. По словам Фейна, особенно негативно дефицит этого элемента сказывается на женщинах в пременопаузе.

Шатцель добавил, что другими симптомами недостатка железа могут быть повышенная утомляемость, трудности с концентрацией внимания, а также истончение волос. Менее очевидными признаками этой проблемы Фейн назвал тягу к жеванию льда и так называемый синдром беспокойных ног.

Чтобы диагностировать дефицит железа, врачи порекомендовали обращаться к терапевту. Если анализы подтвердят наличие этой проблемы, он может прописать таблетки или назначить капельницы с железом.

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