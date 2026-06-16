Как обычный поцелуй может привести к раку

Обычный поцелуй может нести в себе серьёзную опасность для здоровья.

Об этом в интервью «Абзацу» предупредил врач-терапевт Виктор Лишин. В частности, он напомнил, что в организме миллионов людей обитает бактерия Helicobacter pylori.

Она способна годами не давать о себе знать, но при этом постепенно разрушать желудок. Наиболее распространённые пути передачи инфекции, пояснил он, поцелуи и тесные бытовые контакты.

«Хеликобактерия может вызвать гастрит, язвенную болезнь и даже рак, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность», – предупредил Лишин.

Врач при этом уточнил, что заразиться можно через слюну, грязные руки, общую посуду или заражённую воду. При этом симптомов болезни может вовсе не быть – из-за этого некоторые специалисты не видят необходимости в лечении при отсутствии жалоб. Однако Лишин придерживается иного мнения.

«Если мы её находим, мы её лечим всем членам семьи, это важно. Заразиться можно даже в кафе, если вилка или ложка плохо помыты», – добавил терапевт.

По словам специалиста, если бактерию выявили у одного из членов семьи, обследование и лечение стоит пройти всем, кто с ним контактирует.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», семейный врач Анастасия Самойлова рассказала о первых признаках хеликобактериоза – инфекции, вызванной бактерией Helicobacter pylori, – которая способна спровоцировать серьёзные заболевания желудка, в том числе рак.