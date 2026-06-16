Какие анализы нужно регулярно делать после 40 лет

Сердечно-сосудистая профилактика начинается с давления, веса, физической активности, отказа от курения и контроля липидов.

«Давление желательно измерять регулярно, особенно если есть лишний вес, наследственность, отеки, головные боли или уже были повышенные цифры. Холестерин нужно смотреть не “когда заболит”, а по плану: после 40 лет скрининг липидного профиля рекомендован всем, а при факторах риска — чаще», — сообщил «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог, тренер по фитнесу Дмитрий Долгушин.

Сахар крови и HbA1c также стоит контролировать регулярно, особенно если есть лишний вес, малоподвижность, семейный анамнез диабета или повышенное давление, отметил он.