Почему молодые люди умирают от сердечного приступа

В понедельник, 15 июня, в возрасте 35 лет скончалась турецкая актриса и звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем. У нее случился сердечный приступ на следующий день после празднования дня рождения. Почему это может произойти в молодом возрасте, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом.

Возможные причины

По словам терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, основной причиной является генетический фактор.

Если в семье были случаи внезапной смерти от сердечного приступа, высока вероятность повторения такого сценария через поколения. При этом с внезапной сердечной смертью чаще сталкиваются мужчины, поскольку их организм вырабатывает меньше эстрогена, который контролирует образование атеросклеротических бляшек. Среди женщин таких случаев меньше, — отметил Кондрахин.

Еще одной причиной внезапной смерти в молодом возрасте может быть тромбоэмболия, сообщил врач.

Она возникает из-за малоподвижного образа жизни: формируется тромб, который в любой момент может оторваться и закупорить легочную артерию, что приводит к мгновенной смерти. Такой сценарий не исключен в любом возрасте: человек может пить кофе, а через секунду у него остановится сердце, — рассказал Кондрахин.

Среди других внезапных причин смерти терапевт перечислил:

гипертонический криз на фоне аритмии;инсульт (кровоизлияние в мозг из-за высокого давления).

Эти состояния могут внезапно возникнуть даже у тех, кто никогда не жаловался на сердце и не сталкивался с проблемами со здоровьем. В среднем возрасте повышение артериального давления может протекать незаметно. Поскольку организм обладает достаточным количеством ресурсов, человек может чувствовать себя хорошо и не подозревать, что у него сбой сердечно-сосудистой системы, — пояснил Кондрахин.

Существует также понятие «синдром внезапной смерти». В этом случае даже после вскрытия невозможно распознать причину, дополнил врач.

Можно ли заподозрить и предотвратить

Как рассказал терапевт, внезапную сердечную смерть невозможно заподозрить заранее.

Человек не ощущает никаких изменений, все происходит молниеносно и бессимптомно. Сердечный ритм нарушается резко, сердце «встает». Оно перестает качать кровь, что приводит к смерти, — пояснил Кондрахин.

Известно, что за день до смерти Иртем отмечала юбилей в кругу друзей, а утром ей внезапно стало плохо. Актриса позвала близких на помощь, после чего потеряла сознание и упала. До приезда медиков ей пыталась помочь мама. Актриса скончалась у нее на руках.

Также мама актрисы рассказала журналистам, что Эдже принимала сильные антидепрессанты, а накануне смерти выпила много алкоголя. Когда женщина пришла на помощь дочери, изо рта у той шла жидкость с неприятным запахом.