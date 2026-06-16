Дерматолог предупредил о скрытой опасности ожогов

Обычный ожог может привести к серьезным последствиям для организма, рассказала дерматолог Марият Мухина пишет Life.ru.

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Одно из них, уточнила она, это ожоговая болезнь, которая затрагивает не только кожу, но и все органы и системы.

Во-первых, говорит врач, ожоговая травма запускает сложный иммунный ответ с участием кератиноцитов, лимфоцитов, клеток Лангерганса и гуморальных факторов (цитокинов). В организме снижается число лимфоцитов и увеличивается количество нейтрофилов, возникают иммунные сдвиги и аутоиммунные заболевания.

Во-вторых, при глубоких ожогах, добавила она, продукты распада тканей (токсины, медиаторы воспаления) всасываются в кровь, вызывая отравление всего организма.

Мухина обратила внимание, что число россиян с ожоговыми травмами увеличилось в первой половине июня, когда стояла жаркая погода. Она также напомнила, что ожоги бывают солнечными, термическими (от контакта с горячими поверхностями, паром, огнем), химическими (при работе с удобрениями, пестицидами) и биологическими (при контакте с борщевиком и другими растениями-фотосенсибилизаторами).