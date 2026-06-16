Врач опроверг популярный миф о прыщах и назвал его мракобесием

Дерматолог Александр Быканов опроверг популярное утверждение о том, что прыщи могут возникнуть из-за неправильного питания. Миф о причине проблем с кожей он развеял в своем Telegram-канале.

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Быканов отметил, что некоторые продукты действительно могут усугублять высыпания, но не могут вызывать их.

«У человека без акне молочный продукт или избыток бургеров не будут коррелировать с "а вот теперь высыпания появились". Но если акне есть, то усугубление картины и прогрессия возможны», — пояснил доктор.

Более того, неправильное питание ухудшает проблемы с кожей далеко не у всех людей, у которых бывают высыпания. По словам врача, из 100 человек такую связь можно обнаружить только у двух-трех пациентов. Именно для них можно будет рассмотреть те или иные пищевые ограничения. А вот назначение диет всем подряд врач назвал мракобесием.

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