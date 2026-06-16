Доктора рассказали, какие диеты опасны для поджелудочной железы

Диеты, основанные на длительном голодании, питании один раз в день и чередовании строгих ограничений с эпизодами переедания, могут спровоцировать острый панкреатит. Об этом предупредили врачи из Первой аффилированной больницы медицинского факультета Чжэцзянского университета в комментарии изданию South China Morning Post (SCMP).

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По словам специалистов, такие схемы похудения создают повышенную нагрузку на поджелудочную железу. После нескольких дней жестких ограничений в питании употребление большого количества жирной и калорийной пищи может привести к чрезмерной выработке пищеварительных ферментов и развитию воспаления органа.

Поводом для предупреждения стал случай 25-летней жительницы китайского города Ханчжоу. Женщина в течение месяца придерживалась экстремального режима питания: шесть дней в неделю употребляла не более 800 килокалорий в сутки, ограничиваясь овощами, куриной грудкой и фруктами с низким содержанием сахара. На седьмой день она устраивала себе так называемый читмил и ела жареную курицу, лапшу и другие калорийные блюда.

За месяц ей удалось сбросить 7,5 килограмма. Однако после очередного дня переедания у нее появились сильные боли в животе, спине и пояснице, а также рвота. В больнице пациентке диагностировали острый панкреатит.

Как объяснили медики, во время длительного голодания поджелудочная железа работает в режиме низкой нагрузки. Когда после этого человек резко переходит к обильной жирной пище, орган начинает интенсивно вырабатывать ферменты для ее переваривания. В некоторых случаях это может привести к повреждению тканей поджелудочной железы и воспалению.

Врачи отмечают, что все чаще сталкиваются с молодыми пациентами, у которых проблемы с пищеварительной системой возникают на фоне агрессивных методов похудения. Специалисты рекомендуют снижать вес постепенно, избегая длительного голодания, редких приемов пищи и резких ограничений в рационе.