Академик указал на вред кваса

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признает, что квас является национальным напитком, но считает сегодняшний продукт уже не тем, что делали наши бабушки. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

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«Квас очень насытный, это избыточный вес, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Режим питания важную роль играет в том, чтобы мы более спокойно переносили испытание воздействия высокой температуры в условиях высокой влажности», – отмечает Геннадий Онищенко.

Он указал на то, что летом лучше пить простую воду, чем любые газированные напитки. Особое внимание надо уделить питьевому режиму, который очень важен в жару для организма, так как его нарушение ведет к тромбообразованию и последствиям в виде инсультов.