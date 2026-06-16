Терапевт рассказал о процессах старения, которые запускаются после 30 лет

После 30 лет начинает понемногу снижаться скорость обработки информации в мозге, замедляется базовый обмен веществ, а сосуды, кожа и суставы частично утрачивают эластичность и прочность. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Лариса Ким, невролог клиники CMD Балашиха ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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По словам эксперта, современные 35-летние люди действительно биологически моложе своих родителей. У типичных городских жителей позже стартует артериальная гипертензия, позже появляются первые признаки атеросклероза, дольше сохраняется мышечная масса и когнитивная гибкость.

«Сейчас лучше контролируется давление и холестерин, доступнее качественная стоматология и офтальмология, раньше выявляются эндокринные нарушения, шире распространены прививки, осознанное питание, спорт, отказ от курения», — отметила врач.

Специалист, однако, отметила, что даже при отсутствии «возрастных ускорителей» после в возрасте 30-35 лет в организме запускаются конкретные процессы старения.

«Базовый обмен веществ снижается примерно на 1–2% за десятилетие, начинает уменьшаться мышечная масса (саркопения стартует именно в этом возрасте). Снижается выработка коллагена, отсюда первые изменения кожи и суставов. Меняется гормональный фон: у женщин постепенно снижается овариальный резерв, у мужчин плавно падает тестостерон», — пояснила Ким.

Также после 30 лет сосуды теряют часть эластичности, ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Скорость обработки новой информации мозгом также начинается снижаться, при этом так называемый «кристаллизованный интеллект» — опыт, аналитика, словарный запас — продолжает расти.