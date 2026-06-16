Кто тяжелее переносит аномальную жару — мужчины или женщины

Жара – серьёзная нагрузка для организма. И тут не так важно, сколько человеку лет и насколько крепкое у него здоровье: тепловой удар может настигнуть кого угодно. Но некоторые люди всё же оказываются уязвимее других, рассказал кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

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По словам Якова Новосёлова, высокие температуры чаще всего приводят к росту числа инсультов, инфарктов и обострений хронических заболеваний. Особенно тяжело аномальную жару, как отмечает медик, переносят мужчины: у них обмен веществ работает активнее, поэтому организм вырабатывает больше тепла. А система терморегуляции у мужчин обычно справляется не так эффективно, как у женщин.

Сам процесс перегрева устроен сложнее, чем может показаться. Когда температура поднимается выше 30°C, человек начинает интенсивно потеть и быстро терять жидкость.

Вместе с потом из организма выходят жизненно важные электролиты – калий, натрий, магний. Дефицит этих микроэлементов может привести к нарушению сердечного ритма и другим опасным состояниям, – передает слова эксперта издание Сиб.фм.

Людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кому уже за 30, в жару стоит внимательнее прислушиваться к своему самочувствию, подчеркнул Новосёлов.