Мороженое — популярный летний десерт. «Вечерняя Москва» узнала у доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Георгия Плеханова Елены Мясниковой о видах лакомства и правда ли оно может быть полезным.

Мороженое появилось еще в Древнем мире, первый рецепт опубликовали в Китае в 1000 году до нашей эры. Тогда это был фруктовый лед, который делался из смеси снега и сока. Позднее в разных уголках планеты люди дорабатывали этот десерт.

В СССР в 30-е годы ввели единый ГОСТ на производство мороженого, при этом многие компании придерживаются его и сейчас. Чтобы выбрать хороший десерт, нужно ориентироваться на состав, в котором не будет ненужных пищевых добавок. Самый калорийный — пломбир. Я рекомендую заменить его на йогуртовое мороженое, в котором будет ниже процент жиров и пребиотики. По стандарту в его составе должно быть не менее 12 процентов молочного жира. Важным этапом производства такого вида лакомства является пастеризация, благодаря которой уничтожаются вредные бактерии.

При выборе фруктового льда, который гораздо ниже по калорийности, стоит внимательно читать состав, чтобы там не было ароматизаторов и красителей. Технология приготовления льда сильно отличается от пломбира. Сначала сок смешивают с сахаром и другими разрешенными пищевыми добавками, а затем смесь пастеризуют при температуре 85 градусов и замораживают.

Еще один вариант — шербеты и сорбеты. Их делают из замороженных фруктов и сока, поэтому они менее калорийны.

Полезные бактерии

В магазинах можно купить мороженое с пребиотиками для нормализации пищеварения. Пребиотики — это неперевариваемые углеводы, которые становятся пищей для полезных бактерий в кишечнике. А еще эта добавка помогает дольше сохранить лакомство свежим.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 4 грамма, жиры — 11 грамм, углеводы — 23 грамма.

Калорийность: 220 ккал.

Сырое удовольствие

Сейчас, помимо вегетарианства, развивается и сыроедение — пищевое поведение, под которым подразумевается отказ от любой термической обработки продуктов. Сыроедческое мороженое готовится на основе кокоса или авокадо, туда добавляют орехи, травы, специи и фрукты.

По заявлениям производителей, такое мороженое сытное, но при этом диетическое, так как в составе только натуральные продукты без термической обработки. По сравнению с обычным мороженым в таком лакомстве нет консервантов. Это может быть как плюсом, так и минусом, потому что срок хранения такого десерта становится в разы меньше.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 1 грамм, жиры — 7 грамм, углеводы — 18 грамм.

Калорийность: 144 ккал.

Обычный пломбир

Самое базовое и всеми любимое мороженое — пломбир. Сливки, молоко, также в нем могут быть шоколад, орехи, варенье.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 4 грамм, жиры — 14 грамм, углеводы — 23 грамм.

Калорийность: 243 ккал.

На кокосовом

Сейчас товаров без продуктов животного происхождения становится все больше. Вегетарианцы и люди с непереносимостью лактозы могут отведать пломбир на альтернативном молоке. Его калораж не сильно отличается от обычного.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 5 грамм, жиры — 17 грамм, углеводы — 17 грамм.

Калорийность: 229 ккал.

Улучшаем кожу и суставы

Сервисы доставки и магазины в этом сезоне представили в своем ассортименте мороженое с коллагеном. Можно, например, купить фруктовый лед с клубникой и личи, в составе которого есть добавка для улучшения состояния кожи и суставов. Лакомство напоминает желе, это связано с особенностью обработки коллагена.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 0,7 грамм, жиры — 0 грамм, углеводы — 21 грамм.

Калорийность: 89 ккал.

Для спортсменов

Некоторые торговые сети предлагают альтернативу классическому лакомству. Спортсмены, которые набирают мышечную массу, знают о важности протеина. Теперь добрать белок можно и из мороженого.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 10 грамм, жиры — 2,2 грамма, углеводы — 12,5 грамм.

Калорийность: 110 ккал.

Долой сахар!

Люди, которые следят за фигурой, часто отказываются от продуктов, содержащих сахар. Альтернативой станет мороженое без сахара. Оно не будет провоцировать скачки уровня глюкозы в крови. В него добавляют подсластители, например стевию или мальтит.

Пищевая ценность на 100 грамм: белки — 4,8 грамм, жиры — 0,5 грамм, углеводы — 12,5 грамма.

Калорийность: 126,9 ккал.

Альбина Тулякова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей»:

Сейчас на упаковках с мороженым часто пишут, что лакомство без сахара, с протеином или с коллагеном. Я как врач привыкла смотреть на состав продукта, а не на его красивую картинку. Мороженое с коллагеном — это сомнительно, потому что некоторые формы коллагена могут разрушаться при заморозке, и от такого десерта не будет никакой пользы. Лакомство с протеином тоже не внушает мне доверия, потому что при употреблении замороженного продукта с высоким содержанием белка может возникнуть тяжесть в животе. Мороженое без сахара — это обман, конечно, там нет обычного рафинированного, но есть другие подсластители, которые могут повлиять на микрофлору кишечника и стать опасными для людей с определенными заболеваниями ЖКТ.

Морозные рекорды

В Севастополе кондитеры приготовили мороженое весом 200 килограммов в форме Памятника затопленным кораблям;

Самый большой торт из мороженого сделали в Канаде: вес лакомства составил 9 тысяч килограммов. В Норвегии приготовили вафельный рожок с холодным лакомством высотой более 2 метров. Самый большой шарик десерта сделали в США — 1,3 тысячи килограммов;

Рекорд по массовому поеданию лакомства зафиксировали в Томске: в акции приняли участие несколько тысяч сладкоежек;

Самое быстрое поедание десерта зафиксировали в Узбекистане: мужчина смог справиться с задачей за 4,5 секунды;

В США продают самое дорогое мороженое: 25 тысяч долларов. В состав десерта входят трюфели и съедобное золото;

Москва тоже не отстает: в столице установили рекорд по длине мороженого — 232 метра.

Классический рецепт

Ингредиенты

Молоко (130 миллилитров);

Сливки 35% (300 миллилитров);

Сахар (100 грамм);

Желтки (3 штуки);

1/2 чайная ложка Ванилина.

Шаг 1

Вылить молоко в сотейник и довести почти до кипения, затем убрать с огня и добавить сахар с ванилином. Массу нужно размешать, чтобы сахар полностью растворился.

Шаг 3

Варить массу 10-15 минут, постоянно помешивая, чтобы она загустела и стала похожа на сгущенку. Снять с огня и остудить до комнатной температуры.

Шаг 4

Взбить сливки до увеличения объема и плотности. Затем постепенно вмешивать сливки в молочную смесь, тщательно перемешивая.

Шаг 5

Перелить массу в форму для замораживания и убрать в морозилку на 4-6 часов. Каждые 40 минут массу нужно доставать и перемешивать, чтобы не образовались кристаллы льда.