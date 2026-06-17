Специалист предупредил о неочевидных опасностях слишком частой чистки зубов

Слишком частая чистка зубов может приводить к истончению эмали, травмам десен и слизистой, сухости во рту, а также к нарушению микрофлоры полости рта и возможным проблемам с пломбами, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о неочевидных проблемах, к которым может приводить слишком частая чистка зубов.

«У вас может измениться вкусовое восприятие. При слишком частой чистке, особенно с использованием паст с лаурилсульфатом натрия, может временно "притупляться" восприятие вкусов. Лаурилсульфат натрия подавляет рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого, и одновременно разрушает фосфолипиды, смягчающие ощущение горечи. В результате после чистки апельсиновый сок кажется невыносимо горьким, а сладости — менее сладкими. Эффект может сохраняться 30-60 минут», — рассказал Кудаев.

По словам специалиста, если одновременно чистить зубы пастой с высоким содержанием фтора 3-4 раза в день, употреблять фторированную воду и продукты с высоким содержанием фтора (например, чай), то можно получить эндемический флюороз. Он характеризуется появлением белых или коричневых пятен на эмали из-за избыточного накопления фтора в тканях зуба.

«Также вы можете получить аллергию — чаще всего она возникает на такие компоненты, как ароматизаторы (мята, корица), консерванты (парабены), отбеливающие компоненты, антибактериальные агенты (триклозан), то есть, по факту, на основные ингредиенты пасты. В итоге — стоматит, отек слизистой, зуд десен — симптомы, которые редко связывают с чрезмерной гигиеной», — объяснил Кудаев.

Существует также риск получить дисбактериоз полости рта, поскольку флора, которую уничтожают антибактериальные компоненты, включает не только вредные, но и полезные бактерии, отметил специалист.

«Так, вы, по факту, можете получить молочницу в полости рта, которая образуется из-за чрезмерного роста грибков рода Candida. Может возникнуть и синдром "перетренированности" десен. При агрессивной чистке четыре и более раза в день десны могут адаптироваться к постоянному травмированию, формируя избыточную фиброзную ткань. Внешне это выглядит как уплотнение десневого края, "наплыв" ткани на зуб. Это может создавать ложное впечатление "здоровых, крепких десен", хотя под этой тканью могут скрываться начальные стадии пародонтита», — предупредил Кудаев.

Есть еще и неочевидные психологические аспекты. Например, ригидность ритуалов, когда чистка зубов может превратиться в навязчивое действие, как симптом ОКР. Ипохондрия может характеризоваться тем, что человек начинает «находить» у себя признаки кариеса, пародонтоза, несмотря на отсутствие объективных симптомов, подчеркнул специалист. Все эти эффекты могут в итоге привести к социальной изоляции, когда пациент будет избегать общения вне дома из за страха «не почистить вовремя».

«Из неочевидного могут произойти и крупные системные сбои организма. Например, частая чистка с пастой, особенно щелочной, меняет кислотно щелочной баланс во рту. Организм компенсирует это усиленной выработкой кислоты в желудке, что может провоцировать изжогу. А еще, когда вы глотаете слюну с остатками пасты в большом количестве, может нарушиться микробиом кишечника», — добавил Кудаев.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака.