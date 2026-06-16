Как превратить пробежку из мучения в кайф

Бег обретает все большую популярность, и это неудивительно, так как он укрепляет организм, помогает знакомиться с новыми людьми и повышает самооценку, а чтобы избежать травм, нужно обязательно консультироваться с врачом, тренером и не изнурять себя чрезмерными нагрузками, рассказал НСН тренер по бегу проекта «Мой спортивный район», КМС по спортивной гимнастике Евгений Альминов.

20 июня на пяти московских локациях пройдет массовый забег «На старт!». Любители спорта смогут пробежать дистанции от 500 метров до 10 километров. Мероприятие состоится на следующих площадках: центр проката «Поляны Бутово», парк 850-летия Москвы, парк «Северное Тушино», парк Олимпийской деревни и на стадионе «Авангард». 10-километровый забег состоится только на последней локации, и тренер Евгений Альминов планирует там пробежать. По его словам, именно такие массовые мероприятия помогают максимально популяризировать любительский бег.

«Мы, как бегуны, привлекаем в наше сообщество тех, кто еще не открыл для себя бег, а также мотивируем их. Конечно, мы видим поддержку и по телевидению, и в новостях — хорошо, что бег получает такое внимание. Но главными проводниками этой идеи остаемся мы сами. Нужно рассказывать о беге своим близким, показывать детям медали, делиться впечатлениями. Бег дарит нам положительные эмоции, а многочисленные соревнования и забеги помогают вовлекать все больше людей. Кстати, уже 20 июня в Москве на пяти площадках пройдет массовый забег «На старт!», причем участие в нем будет бесплатным. На флагманской площадке — стадионе "Авангард" — участникам будет доступна дистанция 10 километров, на которой я тоже планирую пробежать», — поделился тренер.

Собеседник НСН объяснил, что бег — это больше чем просто хобби, так как он значительно улучшает качество жизни.

«Бег — это не только физическая активность, но и новые знакомства, общение и возможность стать частью большого сообщества единомышленников. Особенно это ощущается во время командных тренировок и массовых забегов. Благодаря этому расширяется круг общения, укрепляются социальные связи, и развивается беговое сообщество. Не менее важен и оздоровительный эффект. Регулярные занятия бегом укрепляют сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, иммунитет и нервную систему. Улучшается и работа мозга: во время бега организм активнее насыщается кислородом, что положительно влияет на концентрацию, память и умственную деятельность в целом. При этом для тренировок лучше выбирать парки и другие зеленые зоны, а не маршруты вдоль оживленных дорог», — рассказал он.

Альминов назвал еще один приятный бонус от бега: красивое, сильное и выносливое тело, которое вызывает восхищение окружающих.

Он подчеркнул, что нужно бегать аккуратно и работать над техникой, чтобы не было травм.

«Во время пробежек я никогда не стараюсь бежать на пределе возможностей. Я и своим друзьям всегда советую в первую очередь получать удовольствие от бега. При неправильном подходе можно столкнуться с травмами коленей, позвоночника или поясницы. Чаще всего это происходит из-за ошибок в технике бега, неподходящей обуви или отсутствия качественной разминки. Иногда во время тренировок я вижу людей, которые явно уже бегут на износ: у них нарушается техника, появляется неустойчивость в движениях. В такие моменты лучше перейти на шаг и дать организму восстановиться, чем продолжать через силу и рисковать здоровьем. Поэтому перед участием в соревнованиях важно проконсультироваться с врачом и получить медицинский допуск. И не имеет значения, идет речь о дистанции в 1 или 10 километров, либо о марафоне — здоровье всегда должно быть на первом месте. Большую роль здесь играют и тренеры. Они должны помогать спортсменам осваивать правильную технику бега, подбирать подходящую экипировку и обувь, а также давать рекомендации по питанию и подготовке к соревнованиям», — отметил тренер.

Альминов добавил, что важно начинать беговую историю с медицинского обследования и легких, коротких пробежек.

«Любой большой проект начинается с надежного фундамента. В беге действует тот же принцип. И именно врач помогает нам создать такой фундамент для будущих тренировок. Перед началом занятий важно пройти обследование: сделать ЭКГ, сдать анализы, пройти необходимые медицинские проверки. Особое внимание нужно уделить сердцу, ведь именно оно обеспечивает организм кровью во время физических нагрузок. Начинать следует постепенно. Если вы только пришли в бег, достаточно легкой пробежки продолжительностью 15 минут в комфортном темпе. Обязательно нужно выполнять разминку перед тренировкой, а после — заминку. После такой нагрузки человек должен уходить домой с хорошим настроением и желанием продолжать заниматься. Очень важно соблюдать системный подход. Как правило, тренеры рекомендуют начать с двух тренировок в неделю, а затем постепенно увеличивать их количество до трех и более. Главное — не торопиться и последовательно двигаться к своей цели, будь то дистанция 10 километров, полумарафон или любой другой спортивный результат. На первых этапах особое внимание стоит уделять развитию сердечно-сосудистой системы. Бегать нужно в спокойном темпе, контролируя пульс. Грамотный тренер поможет подобрать правильную технику бега, расскажет о восстановлении после нагрузок и подскажет, как лучше готовиться к каждой тренировке. Именно такой подход позволяет прогрессировать безопасно и получать удовольствие от процесса», — добавил эксперт.

Он также посоветовал купить качественный, проверенный трекер для бега, который позволит эффективно отслеживать пульс во время пробежки.