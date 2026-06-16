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Тренер подсказал, как превратить пробежку из мучения в кайф

Национальная Служба Новостей

Бег обретает все большую популярность, и это неудивительно, так как он укрепляет организм, помогает знакомиться с новыми людьми и повышает самооценку, а чтобы избежать травм, нужно обязательно консультироваться с врачом, тренером и не изнурять себя чрезмерными нагрузками, рассказал НСН тренер по бегу проекта «Мой спортивный район», КМС по спортивной гимнастике Евгений Альминов.

Как превратить пробежку из мучения в кайф
© РИА Новости

20 июня на пяти московских локациях пройдет массовый забег «На старт!». Любители спорта смогут пробежать дистанции от 500 метров до 10 километров. Мероприятие состоится на следующих площадках: центр проката «Поляны Бутово», парк 850-летия Москвы, парк «Северное Тушино», парк Олимпийской деревни и на стадионе «Авангард». 10-километровый забег состоится только на последней локации, и тренер Евгений Альминов планирует там пробежать. По его словам, именно такие массовые мероприятия помогают максимально популяризировать любительский бег.

«Мы, как бегуны, привлекаем в наше сообщество тех, кто еще не открыл для себя бег, а также мотивируем их. Конечно, мы видим поддержку и по телевидению, и в новостях — хорошо, что бег получает такое внимание. Но главными проводниками этой идеи остаемся мы сами. Нужно рассказывать о беге своим близким, показывать детям медали, делиться впечатлениями. Бег дарит нам положительные эмоции, а многочисленные соревнования и забеги помогают вовлекать все больше людей. Кстати, уже 20 июня в Москве на пяти площадках пройдет массовый забег «На старт!», причем участие в нем будет бесплатным. На флагманской площадке — стадионе "Авангард" — участникам будет доступна дистанция 10 километров, на которой я тоже планирую пробежать», — поделился тренер.

Собеседник НСН объяснил, что бег — это больше чем просто хобби, так как он значительно улучшает качество жизни.

«Бег — это не только физическая активность, но и новые знакомства, общение и возможность стать частью большого сообщества единомышленников. Особенно это ощущается во время командных тренировок и массовых забегов. Благодаря этому расширяется круг общения, укрепляются социальные связи, и развивается беговое сообщество. Не менее важен и оздоровительный эффект. Регулярные занятия бегом укрепляют сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, иммунитет и нервную систему. Улучшается и работа мозга: во время бега организм активнее насыщается кислородом, что положительно влияет на концентрацию, память и умственную деятельность в целом. При этом для тренировок лучше выбирать парки и другие зеленые зоны, а не маршруты вдоль оживленных дорог», — рассказал он.

Альминов назвал еще один приятный бонус от бега: красивое, сильное и выносливое тело, которое вызывает восхищение окружающих.

Он подчеркнул, что нужно бегать аккуратно и работать над техникой, чтобы не было травм.

«Во время пробежек я никогда не стараюсь бежать на пределе возможностей. Я и своим друзьям всегда советую в первую очередь получать удовольствие от бега. При неправильном подходе можно столкнуться с травмами коленей, позвоночника или поясницы. Чаще всего это происходит из-за ошибок в технике бега, неподходящей обуви или отсутствия качественной разминки. Иногда во время тренировок я вижу людей, которые явно уже бегут на износ: у них нарушается техника, появляется неустойчивость в движениях. В такие моменты лучше перейти на шаг и дать организму восстановиться, чем продолжать через силу и рисковать здоровьем. Поэтому перед участием в соревнованиях важно проконсультироваться с врачом и получить медицинский допуск. И не имеет значения, идет речь о дистанции в 1 или 10 километров, либо о марафоне — здоровье всегда должно быть на первом месте. Большую роль здесь играют и тренеры. Они должны помогать спортсменам осваивать правильную технику бега, подбирать подходящую экипировку и обувь, а также давать рекомендации по питанию и подготовке к соревнованиям», — отметил тренер.

Альминов добавил, что важно начинать беговую историю с медицинского обследования и легких, коротких пробежек.

«Любой большой проект начинается с надежного фундамента. В беге действует тот же принцип. И именно врач помогает нам создать такой фундамент для будущих тренировок. Перед началом занятий важно пройти обследование: сделать ЭКГ, сдать анализы, пройти необходимые медицинские проверки. Особое внимание нужно уделить сердцу, ведь именно оно обеспечивает организм кровью во время физических нагрузок. Начинать следует постепенно. Если вы только пришли в бег, достаточно легкой пробежки продолжительностью 15 минут в комфортном темпе. Обязательно нужно выполнять разминку перед тренировкой, а после — заминку. После такой нагрузки человек должен уходить домой с хорошим настроением и желанием продолжать заниматься. Очень важно соблюдать системный подход. Как правило, тренеры рекомендуют начать с двух тренировок в неделю, а затем постепенно увеличивать их количество до трех и более. Главное — не торопиться и последовательно двигаться к своей цели, будь то дистанция 10 километров, полумарафон или любой другой спортивный результат. На первых этапах особое внимание стоит уделять развитию сердечно-сосудистой системы. Бегать нужно в спокойном темпе, контролируя пульс. Грамотный тренер поможет подобрать правильную технику бега, расскажет о восстановлении после нагрузок и подскажет, как лучше готовиться к каждой тренировке. Именно такой подход позволяет прогрессировать безопасно и получать удовольствие от процесса», — добавил эксперт.

Он также посоветовал купить качественный, проверенный трекер для бега, который позволит эффективно отслеживать пульс во время пробежки.