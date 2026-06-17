Какой безалкогольный напиток опасно пить в жару

Многие уверены, что в жару опасно употреблять только спиртное, но есть и безалкогольные напитки, способные нанести серьёзный вред организму.

Это прежде всего энергетики. Их употребление в зной создаёт дополнительную нагрузку на сердечно сосудистую систему, передаёт NEWS.ru.

Последствия могут быть серьёзными: тахикардия, скачки артериального давления, обезвоживание и чувство разбитости.

Эксперты при этом поясняют, что кофеин и таурин в составе энергетиков сужают сосуды и увеличивают частоту сердечных сокращений. В жару ситуация усугубляется – организм и без того теряет жидкость, пытаясь поддерживать нормальную температуру тела.

Специалисты советуют отказаться от энергетиков в пользу более безопасных вариантов. Для утоления жажды они рекомендуют выбирать обычную воду, морсы или зелёный чай.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач общей практики Сурадж Кукадиа, известный в соцсетях как «доктор Судж», перечислил случаи, когда стоит отказаться от употребления кофе.