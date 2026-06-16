Названы повышающие риск развития рака желудка факторы

Профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Университете Кореи Пак Сон Су в беседе с РИА Новости перечислил ключевые факторы, повышающие вероятность развития рака желудка.

© Lenta.ru

По его словам, это инфицирование бактерией Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление соли и курение.

Проведенный анализ показал, что наличие Helicobacter pylori увеличивает риск примерно в два раза. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск в 1,5–2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и маринованные продукты — в 1,4–2 раза, курение — в 1,3–1,8 раза. Кроме того, эксперт отметил, что употребление рафинированных зерновых, красного и переработанного мяса, а также жирных молочных продуктов также относится к факторам, повышающим риск заболевания.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что незначительные изменения в структуре и работе сердца могут указывать на повышенный риск развития некоторых видов рака за много лет до постановки диагноза.