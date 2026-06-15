«Новогодний» панкреатит: врач сказал, как исправить салат «Оливье»

Комплексный «праздничный ужин», в частности, привычный россиянам на Новый год и дни рожденья – это салат «Оливье» (или «Сельдь под шубой») с промышленным майонезом + жареная картошка + мясо.

К сожалению, эти знакомые с детства блюда несут опасность для ЖКТ.

«Здесь опасен не сам салат по отдельности, а сочетание эмульгированного жира (майонез) + крахмала (картофель) + жирного белка (мясо, колбаса) + яиц. Печень получает одновременный поток жира и быстрых углеводов, что запускает липогенез. Это классический «новогодний» панкреатит, особенно в паре с алкоголем», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Владимир Думинский.

Вместо салата «Оливье» с майонезом и жареной картошки можно сделать «Оливье Лайт», добавив к этому запеченные овощи.

Рецепт салата «Оливье Лайт»: Вареное куриное филе (или вареная говядина) + вареные яйца + свежий огурец (вместо соленого) + горошек (свежий или без сахара) + запеченная морковь + отварной картофель (не жареный).

«Заправка: смесь несладкого греческого йогурта (2-5% жирности), дижонской горчицы и укропа. Или сметана 10% с хреном. На гарнир вместо картошки фри — дольки картофеля, запеченные со шкуркой (клетчатка) с розмарином и щепоткой соли, на пергаменте, с 1 ч. ложкой масла на весь противень. Эффектом от такой замены будет снижение жира с 40-60 г на порцию до 10-15 г. Нет трансжиров (промышленный майонез). Йогурт содержит пробиотические культуры, которые помогают перевариванию», - резюмировал врач.

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