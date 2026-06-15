Названа дневная норма соли для пожилых людей

Врач-кардиолог, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов заявил, что для здоровья сердца в старшем возрасте важны контроль соли, достаточное количество клетчатки, воды, белка и источников омега-3.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что избыток соли у пожилых людей приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на сердце и почки. Норма, по словам врача, — менее 5 г соли в день с учётом готовых продуктов.

«Избыток пищевой соли у пожилых людей приводит к задержке жидкости в организме. Из-за этого повышается артериальное давление и возникает критическая нагрузка на сердце и почки», — объяснил Мамедов.

Профессор посоветовал снижать количество соли постепенно, чтобы вкусовые рецепторы успели адаптироваться. Усилить вкус еды можно специями, сушёными травами, чесноком, луком и лимонным соком.

Среди правил питания для сердца врач также назвал употребление клетчатки и достаточный питьевой режим по согласованию с лечащим врачом.

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