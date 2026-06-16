Доктор дал важный совет путешественникам

Собираетесь отдохнуть у моря? Убедитесь, что в вашей дорожной аптечке есть всё необходимое для безопасной поездки.

Врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru поделилась важным советом для путешественников. По её словам, особое внимание стоит уделить защите кожи, так как из‑за активного солнца и контакта с морской водой даже привычная косметика может спровоцировать острый дерматит.

«Сигналом может служить любая реакция гиперчувствительности немедленного типа – от эритемы до мелкопапулёзной сыпи с зудом», – предупредила специалист.

Чтобы избежать неприятных последствий, Павлова рекомендует положить в аптечку минеральные фотофильтры. В их составе должны быть только оксид цинка или диоксид титана – без химических фильтров, отдушек и спирта.

«Они работают как инертный экран, не проникают в системный кровоток и не дают фотохимических реакций с образованием гаптенов», – пояснила врач.

Кроме того, добавила она, не будет лишним взять с собой антигистаминные препараты второго поколения.