Обезболивает и помогает худеть: чем полезны красный и черный перец

Черный и красный перец используют в качестве усилителя вкуса для домашних блюд. Но эти специи также обладают большим количеством полезных свойств: от ускорения метаболизма до нормализации артериального давления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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Черный перец

По словам специалиста, черный перец обладает такими полезными свойствами, как:

улучшает пищеварение;

стимулирует выработку соляной кислоты в желудке;

ускоряет метаболизм;

ускоряет сжигание калорий;

уменьшает вздутие и газообразование;

способствует усвоению витаминов группы B, селена;

содержит витамин K и железо;

выводит токсины;

оказывает противовоспалительный эффект;

способствует выработке гормона счастья и улучшает настроение.

Однако для людей с хроническими болезнями ЖКТ в период обострения потребление черного перца лучше сократить. Диетолог рекомендовала исключить черный перец из рациона людям с различными проблемами ЖКТ, среди которых:

гастрит;язвенная болезнь;повышенная кислотность желудка;синдром раздраженного кишечника.

— Он сильно раздражает слизистую и стимулирует выработку желудочного сока, поэтому может спровоцировать обострение недугов. Также может спровоцировать изжогу и аллергическую реакцию, — пояснила Писарева.

Красный перец

Красный перец согревает и обезболивает, так как содержит капсаицин, рассказала нутрициолог.

— За счет этого активного вещества перец согревает и обладает жгучим вкусом. Также красный перец улучшает кровообращение, поэтому его часто используют в разогревающих мазях для облегчения мышечных болей, — пояснила Писарева.

Помимо этого, в жгучей специи содержатся витамины и антиоксиданты, дополнила специалист:

бета-каротин — положительно влияет на работу сердца и качество кровеносной системы, снижает уровень плохого холестерина;

витамин C — укрепляет иммунитет.

Воздержаться от жгучей специи Писарева рекомендовала людям с такими недугами, как:

гастрит;

язва;

панкреатит;

скачки давления;

гипертония;

индивидуальная непереносимость.

— Также красный перец стоит минимизировать беременным женщинам и кормящим, потому что в больших количествах он провоцирует раздражение слизистых и приводит к изжоге, тошноте и болям в желудке, — предупредила Писарева.

Допустимое количество

Диетолог рассказала, что черный перец можно включать в рацион ежедневно, но в небольших количествах:

— Достаточно щепотки или горошины в суп. Причем эта специя сочетается с различными блюдами: рыба, птица, красное мясо, бульоны, супы, закуски. И нужно помнить, что полезные свойства черного перца лучше сохраняются в горошке, поэтому лучше измельчать его в мельнице уже в готовые блюда.

А вот с красным перцем Писарева рекомендовала быть осторожнее:

— Он имеет более насыщенный вкус и жгучесть, поэтому не стоит есть его каждый день тем, у кого очень чувствительный желудок. Лучше добавлять его только в маринады и острые соусы.

Также диетолог Писарева в беседе с «ВМ» рассказала, что чай улун, за счет аминокислот и флавоноидов, помогает предотвратить развитие сахарного диабета и воспалительных болезней суставов.