Обезболивает и помогает худеть: чем полезны красный и черный перец
Черный и красный перец используют в качестве усилителя вкуса для домашних блюд. Но эти специи также обладают большим количеством полезных свойств: от ускорения метаболизма до нормализации артериального давления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Черный перец
По словам специалиста, черный перец обладает такими полезными свойствами, как:
- улучшает пищеварение;
- стимулирует выработку соляной кислоты в желудке;
- ускоряет метаболизм;
- ускоряет сжигание калорий;
- уменьшает вздутие и газообразование;
- способствует усвоению витаминов группы B, селена;
- содержит витамин K и железо;
- выводит токсины;
- оказывает противовоспалительный эффект;
- способствует выработке гормона счастья и улучшает настроение.
Однако для людей с хроническими болезнями ЖКТ в период обострения потребление черного перца лучше сократить. Диетолог рекомендовала исключить черный перец из рациона людям с различными проблемами ЖКТ, среди которых:
гастрит;язвенная болезнь;повышенная кислотность желудка;синдром раздраженного кишечника.
— Он сильно раздражает слизистую и стимулирует выработку желудочного сока, поэтому может спровоцировать обострение недугов. Также может спровоцировать изжогу и аллергическую реакцию, — пояснила Писарева.
Красный перец
Красный перец согревает и обезболивает, так как содержит капсаицин, рассказала нутрициолог.
— За счет этого активного вещества перец согревает и обладает жгучим вкусом. Также красный перец улучшает кровообращение, поэтому его часто используют в разогревающих мазях для облегчения мышечных болей, — пояснила Писарева.
Помимо этого, в жгучей специи содержатся витамины и антиоксиданты, дополнила специалист:
- бета-каротин — положительно влияет на работу сердца и качество кровеносной системы, снижает уровень плохого холестерина;
- витамин C — укрепляет иммунитет.
Воздержаться от жгучей специи Писарева рекомендовала людям с такими недугами, как:
- гастрит;
- язва;
- панкреатит;
- скачки давления;
- гипертония;
- индивидуальная непереносимость.
— Также красный перец стоит минимизировать беременным женщинам и кормящим, потому что в больших количествах он провоцирует раздражение слизистых и приводит к изжоге, тошноте и болям в желудке, — предупредила Писарева.
Допустимое количество
Диетолог рассказала, что черный перец можно включать в рацион ежедневно, но в небольших количествах:
— Достаточно щепотки или горошины в суп. Причем эта специя сочетается с различными блюдами: рыба, птица, красное мясо, бульоны, супы, закуски. И нужно помнить, что полезные свойства черного перца лучше сохраняются в горошке, поэтому лучше измельчать его в мельнице уже в готовые блюда.
А вот с красным перцем Писарева рекомендовала быть осторожнее:
— Он имеет более насыщенный вкус и жгучесть, поэтому не стоит есть его каждый день тем, у кого очень чувствительный желудок. Лучше добавлять его только в маринады и острые соусы.
Также диетолог Писарева в беседе с «ВМ» рассказала, что чай улун, за счет аминокислот и флавоноидов, помогает предотвратить развитие сахарного диабета и воспалительных болезней суставов.