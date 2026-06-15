Как понять, что лекарство испортилось

Провизор аптеки «Столички» Карина Титова перечислила в беседе с «Чемпионатом» признаки того, что лекарство испортилось и может быть опасным. Важно внимательно следить за сроками годности и условиями хранения препарата.

«О порче препарата свидетельствуют изменение цвета и консистенции, выпадение осадка, возникновение постороннего запаха, пузырьки внутри жидкого препарата либо вздутие упаковки. При обнаружении любого из этих признаков применять лекарство нельзя», — сказала эксперт.

Титова добавила, что испорченный препарат может быть не только неэффективным, но и токсичным. Если сомневаетесь в сохранности препарата (например, ампулы лежали в машине в жару, инсулин замерзал, сироп стал мутным) – не используйте его и проконсультируйтесь с фармацевтом или врачом.

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