Диетолог рассказал, какая яичница самая полезная

Многие любители утренней глазуньи и омлетов любят добавлять к ним разные продукты. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков объяснил, какой вариант будет самым полезным, а какой – наименее удачным.

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Как отметил медик в беседе с aif.ru, если говорить о том, какая яичница самая вредная, а какая самая полезная, то худший вариант – это яичница с колбасой или сосисками. А самый полезный – с овощами. Специалист также обратил внимание, что вред может нести корочка, которая появляется во время жарки.

– Что касается омлета – здесь ситуация примерно та же, что и с жаркой. Омлет всё равно готовится на сковородке, и на нём образуется корочка, а самое вредное в жареных продуктах – именно она, – пояснил Поляков.

Чтобы снизить потенциальный вред для организма, эксперт советует использовать минимум масла и подходящую посуду для жарки.

По мнению медика, лучше отдавать предпочтение варёным яйцам. Жареные – не самый удачный вариант, но в целом ничего критичного в этом нет. Яйца содержат холин, который помогает поддерживать структуру печени и мозга, улучшает жировой обмен и отток желчи. Кроме того, в яйцах есть отлично усвояемый белок, передает URA.RU.