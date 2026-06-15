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Врач предупредил о скрытой проблеме со здоровьем у миллионов людей

Lenta.ru

Врач общей практики Доминик Гриньер предупредил, что у миллионов людей по всему миру есть преддиабет, но они не знают об этом. Особенности этой скрытой проблемы со здоровьем он рассказал Daily Mirror.

Врач предупредил о коварстве преддиабета
© Лента.Ru

По словам специалиста, преддиабет считается промежуточным состоянием, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но еще не достиг значений, позволяющих поставить диагноз «диабет». Опасность этой патологии заключается в отсутствии выраженных симптомов, поэтому многие узнают о нем только после планового обследования.

«Преддиабет — это состояние повышенного риска, но его можно обратить вспять», — подчеркнул Гриньер.

Он отметил, что своевременное выявление проблемы позволяет восстановить нормальную регуляцию уровня сахара в крови и предотвратить развитие более серьезных нарушений.

Для профилактики специалист посоветовал людям с лишним весом, высоким артериальным давлением или семейной историей диабета регулярно проверять показатели здоровья. Также он рекомендовал больше двигаться, есть больше овощей и фруктов, а также, при необходимости, сбросить вес.

Ранее фармацевт Аббас Канани назвал симптом диабета, который легко не заметить летом. По его словам, частое мочеиспускание, особенно на фоне сильной жажды, может быть тревожным признаком.