Врач предупредил о коварстве преддиабета

Врач общей практики Доминик Гриньер предупредил, что у миллионов людей по всему миру есть преддиабет, но они не знают об этом. Особенности этой скрытой проблемы со здоровьем он рассказал Daily Mirror.

По словам специалиста, преддиабет считается промежуточным состоянием, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но еще не достиг значений, позволяющих поставить диагноз «диабет». Опасность этой патологии заключается в отсутствии выраженных симптомов, поэтому многие узнают о нем только после планового обследования.

«Преддиабет — это состояние повышенного риска, но его можно обратить вспять», — подчеркнул Гриньер.

Он отметил, что своевременное выявление проблемы позволяет восстановить нормальную регуляцию уровня сахара в крови и предотвратить развитие более серьезных нарушений.

Для профилактики специалист посоветовал людям с лишним весом, высоким артериальным давлением или семейной историей диабета регулярно проверять показатели здоровья. Также он рекомендовал больше двигаться, есть больше овощей и фруктов, а также, при необходимости, сбросить вес.

Ранее фармацевт Аббас Канани назвал симптом диабета, который легко не заметить летом. По его словам, частое мочеиспускание, особенно на фоне сильной жажды, может быть тревожным признаком.