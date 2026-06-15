Как взяться за здоровье после 40 лет

Названы главные ошибки, которые делают россияне после 40 лет
После 40 лет нужно серьезно относиться к здоровью, но к этому процессу стоит подходить с умом. Россияне часто допускают ошибки.
«Типичные ошибки. Форсировать нагрузку и пытаться быстро вернуть форму, как в 20 лет. Игнорировать сигналы организма: боль, одышку, скачки давления, сильную усталость. Делать только силовые или только кардио, без баланса. Садиться на жесткие диеты и срываться через 2–3 недели», — сообщил «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог, тренер по фитнесу Дмитрий Долгушин.
Также ошибкой будет верить рекламе, “очищающим” схемам и сомнительным БАДам без конкретных показаний.
«Нельзя самостоятельно начинать лечение или отменять назначенные препараты. После первого энтузиазма резко бросать все и снова уходить в сидячий режим. Считать, что здоровье — это либо спортзал, либо ничего; на самом деле решают ежедневные привычки. Главный принцип простой: после 40 лет выигрывает не тот, кто тренируется максимально жестко, а тот, кто умеет делать умеренно, регулярно и без перегибов», - резюмировал он.