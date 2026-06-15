Какие продукты могут «остановить» кишечник летом

Летняя жара в сочетании с перекусами вместо полноценной еды может привести к серьёзным проблемам с кишечником. Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU объяснила, какие продукты замедляют работу ЖКТ.

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По словам эксперта, жара провоцирует потерю жидкости с потом. Если человек не восполняет водный баланс, в организме становится меньше жидкости, что формирует склонность к запорам. Ситуацию усугубляет отсутствие аппетита — организм старается не тратить лишнюю энергию, чтобы не повышать температуру тела.

«Летом многие отказываются от полноценных приёмов пищи, которые содержат пищевые волокна, микроэлементы и поддерживают кишечник. Обычно выбор падает на перекусы, которые быстро, но на короткое время насыщают организм. Однако это как раз и приводит к запорам», — пояснила Круглова.

Наиболее опасны для работы кишечника в жару снеки и фастфуд, любые сладкие продукты, напитки с сахаром, жирные и жареные блюда. Среди фруктов к запорам могут привести незрелые бананы, айва и вяжущие сорта хурмы.

Летом диетолог рекомендует добавить в рацион пищевые волокна и ферментированные продукты.