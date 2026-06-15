Эндокринолог назвал главные факторы, мешающие похудеть

Принято считать, что для похудения необходимо только правильно питаться и заниматься физической активностью. Однако лишний вес может держаться по другим причинам, о которых рассказала эндокринолог клиники Южно-Уральского медуниверситета Елена Вотрина.

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Для того чтобы бороться с лишним весом, вначале надо понять, почему он появился. Причиной могут быть эндокринные нарушения, генетические факторы, проблемы с метаболизмом, прием определенных лекарств, а также физиология и психологические состояния.

В разговоре с контент-партнером "РГ" ГТРК "Южный Урал" эндокринолог отмечает, что, столкнувшись с такой ситуацией, необходимо обратиться к специалисту. Он назначит пациенту нужные обследования. Попытки решить проблему самостоятельно, прибегая к жестким диетам и препаратам, приводят как к кратковременным результатам, так и к новым проблемам со здоровьем.

Однако универсальные правила остаются неизменными. Действительно, для снижения или поддержания веса важна регулярная физическая активность, но она должна быть подобрана с учетом особенностей организма. Оптимальным вариантом для многих считаются занятия спортом три-пять раз в неделю по 30-60 минут, а в сумме не менее 150 минут за семь дней. Физической активностью можно выбрать, например, ходьбу или плавание.

Кроме того, важно сбалансированное питание. Но здесь речь идет не о строгих ограничениях, потому что даже на диете в рационе должно быть достаточное количество белка, клетчатки, полезных жиров и сложных углеводов. По словам врача, в данном случае ключевую роль играет отказ от вредных привычек и полноценный ночной сон.