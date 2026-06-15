Какие продукты из магазина могут привести к отравлению

Россиянам раскрыли, чем опасны открытые витрины и развесные орехи в супермаркетах.

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Как рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, особенно внимательными стоит быть с товарами, которые обычно едят без мытья и термической обработки. В зоне риска – свежая выпечка, сладости, орехи, сухофрукты и продукты из отделов самообслуживания, пишет РИАМО.

По словам специалиста, при выборе хлеба, выпечки и орехов лучше отдавать предпочтение продукции, которая лежит за защитным экраном, хранится в закрытых контейнерах или уже упакована производителем.

Покупая салаты и другие готовые блюда, важно обращать внимание не только на условия хранения, но и на свежесть продукта: он не должен быть заветренным, иметь необычную консистенцию или посторонний запах.

Внимания заслуживают и продукты, которые сложно тщательно отмыть перед едой: это ягоды, листовая зелень, фрукты с тонкой кожицей (спелые персики, абрикосы, хурма), – подчеркнула врач.

Кашух добавила, что перед употреблением такие продукты лучше не просто сполоснуть под краном, а ненадолго замочить в прохладной воде. Так легче убрать с поверхности грязь и микроорганизмы, которые могут спровоцировать отравление. После замачивания такие продукты нужно еще раз промыть чистой водой.