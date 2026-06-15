Уролог рассказал, чем опасен для мальчиков пляжный отдых

Обычный песок на пляже может стать причиной серьезного воспаления у мальчиков, предупредил кандидат медицинских наук, детский хирург, детский уролог и детский андролог Михаил Никитский. О неожиданной опасности пляжного отдыха для детей он рассказал «Ленте.ру».

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По словам специалиста, во время игр на пляже и купания мелкие частицы песка могут попадать в складки кожи и под крайнюю плоть у мальчиков. Если после отдыха ребенка недостаточно тщательно помыть, песок остается на коже и начинает травмировать слизистые оболочки.

«Сначала появляются покраснение и дискомфорт, затем может присоединиться воспалительный процесс. В некоторых случаях ребенку уже требуется медицинская помощь», — объяснил Никитский.

Он рассказал, что в его практике был случай, когда мальчик во время игры на пляже засыпал песок в область половых органов. Родители не сразу заметили проблему, и к моменту обращения к врачу у ребенка уже развились выраженный отек и воспаление.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист рекомендовал после пляжа обязательно мыть ребенка под душем, тщательно очищая складки кожи, но не используя жесткие мочалки, которые могут дополнительно травмировать слизистые. Поводом для обращения к врачу должны стать покраснение, отек, боль или жалобы ребенка на дискомфорт, добавил Никитский.

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