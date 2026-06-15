Назван простой способ предсказать продолжительность жизни

Максимальное потребление кислорода (VO2 max) может многое рассказать о состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни. Подробнее об этом показателе здоровья рассказали кардиолог Ченг-Хан Чен и физиолог Эллен Лэтэм в интервью HuffPost.

© Lenta.ru

Чен отметила, что VO2 max показывает, сколько кислорода организм способен использовать при максимальной физической нагрузке. По ее словам, высокий уровень этого показателя связан с более эффективной работой сердца и сосудов, хорошим обменом веществ и низким риском хронических заболеваний.

«VO2 max — один из самых надежных индикаторов того, насколько долго и качественно человек будет жить», — отметила Лэтхэм.

Она назвала этот параметр более точным предсказателем долголетия, чем некоторые традиционные факторы риска, такие как масса тела или инсулинорезистентность.

Лэтхэм добавила, что повысить этот показатель помогают регулярные аэробные нагрузки средней и высокой интенсивности, такие как быстрая ходьба, плавание, бег или езда на велосипеде. При этом она посоветовала обращать внимание не на конкретные цифры, а на постепенное улучшение физической формы и поддержание постоянной физической активности.

Ранее дерматолог и косметолог София Белаш предупредила, что у молодых людей чаще стали появляться изменения, характерные для людей старше 40 лет. По ее мнению, это связано с ежедневным использованием гаджетов.