Врач назвал шесть скрытых признаков гипертонии

Гипертонию называют тихим убийцей из-за частого бессимптомного течения. Но организм всё же подаёт сигналы. Доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко в беседе с aif.ru перечислил шесть ключевых признаков повышенного давления.

Головная боль. Обычно локализуется в затылке, напоминает сдавливающий «обруч», усиливается при наклонах. Головокружение и «мушки». Мелькание чёрных точек, искр или кругов перед глазами, ощущение неустойчивости. Пульсирующий шум в ушах. Звон или гул, синхронный с сердцебиением, возникает из-за турбулентного тока крови по суженным сосудам. Отёки. По утрам отекают веки, к вечеру — лодыжки и голени; обувь становится тесной, остаются следы от резинок носков. Покраснение лица и приливы жара. Внезапное покраснение щёк и груди, потливость даже в прохладном помещении. Носовое кровотечение. Один из классических признаков. Хрупкие сосуды носа не выдерживают перегрузки и лопаются без видимой причины.

«Это своего рода защитный механизм — иногда после кровопотери давление снижается. Однако это не отменяет необходимости терапии», — подчеркнул профессор.

При появлении этих симптомов специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу.