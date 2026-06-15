Врач назвал шесть скрытых признаков гипертонии
Гипертонию называют тихим убийцей из-за частого бессимптомного течения. Но организм всё же подаёт сигналы. Доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко в беседе с aif.ru перечислил шесть ключевых признаков повышенного давления.
- Головная боль. Обычно локализуется в затылке, напоминает сдавливающий «обруч», усиливается при наклонах.
- Головокружение и «мушки». Мелькание чёрных точек, искр или кругов перед глазами, ощущение неустойчивости.
- Пульсирующий шум в ушах. Звон или гул, синхронный с сердцебиением, возникает из-за турбулентного тока крови по суженным сосудам.
- Отёки. По утрам отекают веки, к вечеру — лодыжки и голени; обувь становится тесной, остаются следы от резинок носков.
- Покраснение лица и приливы жара. Внезапное покраснение щёк и груди, потливость даже в прохладном помещении.
- Носовое кровотечение. Один из классических признаков. Хрупкие сосуды носа не выдерживают перегрузки и лопаются без видимой причины.
«Это своего рода защитный механизм — иногда после кровопотери давление снижается. Однако это не отменяет необходимости терапии», — подчеркнул профессор.
При появлении этих симптомов специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу.