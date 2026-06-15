Чем полезен любимый завтрак короля Карла III

Ингредиенты любимого завтрака британского короля Карла III полезны для сердца, мозга и кожи. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на экспертов.

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Недавно сайт Falstaff сообщил, что на завтрак король Карл III предпочитает есть запеченные яйца с сыром, шпинатом и помидорами. По данным Британского фонда сердца, яйца являются хорошим источником белка и содержат питательные вещества, в том числе витамины В12 и D, а также холин, который играет важную роль в функционировании мозга и нервной системы. Шпинат, в свою очередь, содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту и железо, а также богат антиоксидантами, которые могут помочь защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Помидоры, пишет издание со ссылкой на врачей Кливлендской клиники, являются одним из лучших диетических источников ликопина — растительного соединения, придающего им красный цвет и поддерживающего здоровье сердца. Наконец, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, витамин С, содержащийся в помидорах и шпинате, способствует нормальному образованию коллагена — белка, который помогает поддерживать нормальную структуру и функции кожи.

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