Как правильно питаться после операции

Процесс реабилитации после операции является не менее сложным этапом, чем само хирургическое вмешательство. То, как скоро человек вернется к привычной жизни, зависит от многих факторов. Среди рекомендаций для послеоперационного периода врачи особенно подчеркивают значение питания, о чем изданию «Вести Подмосковья» рассказала реабилитолог, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Юлия Рубакова.

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«Точные правила приема пищи зависят от характера вмешательства, здоровья и других индивидуальных особенностей пациента (например, наличие аллергических реакций организма и сопутствующих заболеваний пациента), но общие пищевые принципы схожи для любого послеоперационного периода. Хирургическое вмешательство оказывает серьезное влияние на организм и запускает цепочку реакций. Данный процесс может спровоцировать истощение резервов организма и усложнить восстановительный период. Соблюдение диеты позволяет избежать дефицита энергии, предотвратить потерю или чрезмерный набор веса, улучшить функциональные показатели здоровья», - говорит врач.

Она отметила, что в первые дни после операции питание должно быть особенно щадящим. Бульон на основе постного мяса или рыбы, каша на воде, сухари, паровые протертые овощи и некрепкий чай без сахара помогут запустить процесс пищеварения. Стоит начинать с двух-трех столовых ложек еды, постепенно увеличивая порцию. Пища и напитки должны быть теплыми.

Для заживления поврежденных тканей необходим белок. В достаточном количестве он содержится в курице, индейке, рыбе, говядине, молочных продуктах. Не стоит полностью исключать жиры, однако следует выбирать продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот: орехи, семечки, авокадо, оливковое масло.

«Воспалительный процесс – частая реакция организма на оперативное вмешательство. Чтобы снизить риск подобных осложнений, рекомендуется включать в рацион достаточное количество продуктов, содержащих витамин С. К ним в первую очередь относятся фрукты, овощи и ягоды. Для обеспечения организма клетчаткой и восстановления пищеварительных процессов необходимо отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. В качестве гарнира полезно употреблять крупы. Для кишечной микрофлоры также полезны пробиотики, содержащиеся в кисломолочных напитках», - рассказывает Юлия Рубакова.

По ее словам, для эффективной реабилитации важно соблюдать баланс жидкости в организме. Помимо чистой негазированной воды можно употреблять некрепкий чай, морс, свежевыжатый сок, если они не запрещены лечащим врачом. Послеоперационный период требует использования более щадящих методов приготовления блюд. Необходимо отдавать предпочтение варке, запеканию, тушению, приготовлению на пару. Это позволяет сохранить максимум полезных веществ и ускорить усвоение пищи. Общий дневной рацион следует разделить на 4-6 приемов. Небольшие порции не создадут излишней нагрузки на ЖКТ и позволят поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

После операции следует соблюдать диету, исключающую жирную, жареную, копченую и чрезмерно соленую пищу. Консервы, мясные полуфабрикаты, фаст-фуд, сладости, газированные напитки, алкоголь также запрещены. Бобовые, капуста, ржаной хлеб, сдоба могут вызывать повышенное газообразование. Их следует избегать. Особенно важно придерживаться этих правил в первые две недели после вмешательства.