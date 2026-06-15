Нейробиологи рассказали, как избежать деменции

Средний возраст является критическим периодом для здоровья мозга, считают нейробиологи Миия Кивипелто и Амад Харири. Что предпринять для защиты от деменции, они рассказали в интервью The Washington Post.

По словам Кивипелто, раньше считалось, что мозг активно развивается в детстве и юности, затем стабильно работает несколько десятилетий и начинает давать сбои после 70-80 лет. Однако теперь известно, что возрастные изменения в мозге начинаются намного раньше, а первые симптомы деменции появляются за 15-20 лет до диагноза.

По словам экспертов, это означает, что начинать профилактику нужно еще раньше, то есть в период от 30 до 60 лет. Харири призвал людей этого возраста сделать привычками как минимум три вещи: сбалансированно питаться, соблюдать режим и вести активный образ жизни.

«Если откладывать эти изменения, то однажды может стать слишком поздно, и мозг получит действительно необратимый ущерб», — предупредил Харири.

Специалисты добавили, что важную роль в профилактике играют умственная активность и социальные связи. Изучение нового, общение и хобби помогают мозгу формировать новые нейронные связи и повышают так называемый когнитивный резерв.

Ранее врач Майкл Мрозински заявил, что самым эффективным способом снизить риск деменции является занятие спортом. Он объяснил, что во время движения улучшается кровоснабжение мозга и он получает больше кислорода.