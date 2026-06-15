Врач-трихолог рассказал, есть ли польза от «умных» расчесок

Современные производители предлагают «умные» расчёски, которые якобы анализируют состояние волос, оценивают их повреждения и дают рекомендации через приложение в смартфоне. Действительно ли эти гаджеты полезны, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

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По словам эксперта, определённая польза от устройства есть. Гироскоп и акселерометр оценивают движения: расчёска подаст сигнал, если человек расчёсывает волосы слишком агрессивно. Специальные сенсоры анализируют электрическую проводимость поверхности волоса, а на экране смартфона отображаются показатели и рекомендации.

Однако переоценивать гаджет не стоит. Это не диагностическое устройство — расчёска не оценивает структуру, толщину и густоту волос, не видит корни и фолликулы, не замечает залысин и проплешин.

Главная реальная польза, по мнению трихолога, — перевоспитание «агрессивного чесальщика». Гаджет помогает уменьшить количество волос, которые человек ломает и вырывает каждый день. Кроме того, с его помощью можно объективно оценить эффект от шампуня или маски.

На этом полезные свойства заканчиваются. На результаты анализа влияют окрашивание, масла, стайлинг, влажность и жёсткость воды.