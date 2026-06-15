Правда ли, что плов опасен для поджелудочной

Плов с бараньим курдючным жиром (особенно пережаренный зирвак) – является одним из лидеров топа вредных блюд для поджелудочной.

«Квинтэссенция жирного и острого. Курдючный жир имеет высокую температуру плавления, требует максимальной концентрации желчных кислот, что при малейшей дискинезии желчевыводящих путей гарантирует спазм. Плюс длительное томление создает высокую концентрацию экстрактивных веществ», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Владимир Думинский.

Вместо плова с бараньим курдюком гораздо полезнее приготовить плов из булгура или киноа с курицей/индейкой и тыквой, отметил он.

«Баранину и курдючный жир заменяем на куриное филе бедра (в нем достаточно естественных жиров для вкуса) или постную говядину. Жир используем минимально — 1 ст. ложка растительного масла (лучше рафинированного оливкового или авокадо) для пассировки. Зирвак не пережариваем до черноты. Лук и морковь тушим с маслом и небольшим количеством воды/бульона», - сообщил врач.

Булгур или киноа лучше взять вместо белого риса — они имеют более низкий гликемический индекс и лучше связывают желчные кислоты. Кусочки тыквы или айвы придают сладость без сахара, а пектин защищает слизистую.