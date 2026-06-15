Профессор рассказал, кому нельзя есть клубнику

Сезонная ягода подходит не всем. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому следует с осторожностью включать клубнику в рацион.

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Специалист пояснила, что для большинства здоровых людей порция в 80–150 граммов в день безопасна и полезна: ягода богата витамином C, калием, клетчаткой и полифенолами при низкой калорийности. Однако есть несколько групп, которым важно контролировать потребление клубники или вовсе отказаться от неё.

В первую очередь речь идёт о людях с аллергией на ягоды или перекрёстной аллергией. Для них употребление клубники может стать причиной орального аллергического синдрома и кожных реакций.

Во-вторых, осторожность стоит соблюдать пациентам с гастроэнтерологическими проблемами: синдромом раздражённого кишечника, активным воспалением, диспепсией или ГЭРБ. Фруктовые кислоты и клетчатка в большом объёме могут усилить симптомы.

Отдельное внимание профессор уделила пациентам с особыми состояниями. При некоторых протоколах химио- или лучевой терапии необходимо контролировать дополнительный приём витамина C, поэтому употребление нескольких порций ягод в день лучше согласовать с онкологом.

Кроме того, людям с гемохроматозом (состояние перегрузки железом) стоит помнить, что витамин C усиливает всасывание железа, поэтому чрезмерное увлечение клубникой на фоне богатой железом диеты нежелательно.

При подозрении на аллергию или непереносимость Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость).