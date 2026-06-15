Миф о «пользе»: почему растительное молоко может быть вреднее обычного

2 июня гурманы отмечают Всемирный день молока. Вместе со специалистами разбираемся, какие виды напитка существуют и правда ли растительное молоко полезнее классического.

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Сегодня в магазинах можно найти десятки видов молока: классическое коровье, безлактозное, овсяное, кокосовое, миндальное, соевое, банановое, рисовое и даже гречишное. Многие считают растительные напитки более «легкой» и полезной альтернативой обычному. Однако специалисты советуют оценивать продукт не по модным тенденциям, а по составу и питательной ценности. Различные виды молока могут по-разному влиять на насыщение и уровень энергии в течение дня.

Классическое коровье молоко по-прежнему остается важным источником белка, кальция и витаминов группы B. Оптимальной специалисты называют жирность 2,5–3,5 процента. Такой продукт хорошо насыщает и подходит для ежедневного рациона.

Для людей с непереносимостью лактозы альтернативой может стать безлактозное молоко, которое сохраняет основные свойства обычного. При этом оно усваивается легче за счет расщепленного молочного сахара.

Среди растительных напитков одним из самых популярных остается овсяное молоко. Нутрициолог Ольга Панова отмечает, что важно выбирать тот продукт, в который не добавляют сахар.

Если вы хотите снизить калорийность рациона, овсяное молоко без сахара — один из самых удачных вариантов для каш и напитков, — объясняет эксперт.

Соевое молоко считается наиболее близким к коровьему по содержанию белка и рассматривается как полноценная растительная альтернатива. А вот в миндальном и рисовом молоке белка значительно меньше, поэтому полноценно заменить ими классическое молоко не получится.

Врач-диетолог Александра Ноев обращает внимание, что не все растительные напитки одинаково полезны.

В составе часто встречаются сахар, загустители, эмульгаторы и другие добавки. Чем их меньше, тем лучше для здоровья, — отмечает специалист.

По ее словам, особенно внимательно стоит относиться к кокосовому молоку: несмотря на популярность, оно одно из самых калорийных за счет высокого содержания насыщенных жиров.

Кокосовое молоко может быть в два раза калорийнее коровьего, — добавляет Александра Ноев.

Банановое и другие растительные напитки также могут содержать больше быстрых углеводов, чем ожидается. Эксперты советуют внимательно читать состав. При этом специалисты подчеркивают: растительное молоко само по себе не вредно, но чаще всего является лишь дополнением к рациону, а не полноценной заменой. Важно учитывать индивидуальные цели питания: снижение веса, набор белка или просто разнообразие. Резкая замена всех молочных продуктов на растительные может снизить поступление белка и кальция. Оптимальным вариантом остается разнообразное питание, где сочетаются различные продукты. Выбор молока — это вопрос баланса, а не отказа от одного вида в пользу другого.

И даже жареное

Ингредиенты:

Молоко коровье (500 мл);

Сахар (80–100 г);

Кукурузный крахмал (60–70 г);

Ваниль;

1–2 яйца;

Мука;

Панировочные сухари.

В сотейнике смешайте часть молока с сахаром, ванилью и крахмалом до однородности. Влейте оставшееся молоко и нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Вылейте густую массу в форму, выстланную пищевой пленкой. Уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, пока масса полностью не застынет. Нарежьте застывший крем на прямоугольники. Обваляйте кусочки в муке, затем в взбитом яйце и в панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне до золотистой хрустящей корочки и подавайте теплым.

Александра Ноев, врач-диетолог:

Растительное молоко часто воспринимают как более полезную альтернативу, но это не всегда так. В составе нередко есть сахар, загустители и другие добавки, которые повышают калорийность и снижают пользу. Чем проще состав — вода и растительный компонент, — тем лучше продукт для здоровья. Особенно важно выбирать варианты без сахара, если вы употребляете такое молоко регулярно.

Несмотря на удобство, не все продукты можно хранить в дверце холодильника, так как это ускоряет их прочу. Что стоит срочно переложить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.