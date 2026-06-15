Офтальмолог развеял мифы о ношении очков

То, что очки ухудшают зрение, - распространенный стереотип, на самом деле они не приносят вреда, но и лечить зрение не могут. Об этом рассказала ТАСС ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

"Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам "натренироваться" и восстановить утраченную остроту зрения. С научной точки зрения это утверждение не соответствует действительности. Очки не лечат и не портят зрение. Их основная задача - компенсировать существующую оптическую ошибку глаза и обеспечить четкое изображение на сетчатке", - сказала Казанцева.

Она пояснила, что, если у человека есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, очки помогают фокусировать световые лучи правильно. Снятие очков не устраняет причину нарушения рефракции, а лишь возвращает человека к размытым изображениям.

Эксперт отметила, что истоки мифа во многом связаны с субъективными ощущениями пациентов. Например, человек с близорукостью после длительного ношения правильно подобранных очков начинает гораздо лучше воспринимать окружающий мир. Когда он снимает очки, контраст между четким и размытым изображением становится особенно заметным, и может возникнуть ложное впечатление, что зрение ухудшилось именно из-за коррекции. На самом деле человек просто привык видеть максимально возможное качество изображения.

По словам Казанцевой, существуют и возрастные изменения зрения, которые некоторые люди ошибочно связывают с ношением очков. После 40-45 лет практически у всех развивается пресбиопия - естественное снижение способности глаза фокусироваться на близком расстоянии, в связи с уплотнением слоев хрусталика. Потребность в очках для чтения в этом возрасте является нормальным физиологическим процессом и не имеет отношения к тому, носил человек очки ранее или нет.

Казанцева подчеркнула, что особую опасность миф о вреде очков представляет для родителей. Некоторые сознательно отказываются от назначения очков ребенку, надеясь, что глаза "сами научатся работать". Однако зрительная система ребенка находится в процессе формирования. Если мозг длительное время получает нечеткое изображение, это может привести к развитию амблиопии - так называемого синдрома ленивого глаза, при котором зрительные функции формируются неполноценно, говорит эксперт.