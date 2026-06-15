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Офтальмолог Казанцева развеяла мифы о ношении очков

ТАСС

То, что очки ухудшают зрение, - распространенный стереотип, на самом деле они не приносят вреда, но и лечить зрение не могут. Об этом рассказала ТАСС ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Офтальмолог развеял мифы о ношении очков
© РИА Новости
"Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам "натренироваться" и восстановить утраченную остроту зрения. С научной точки зрения это утверждение не соответствует действительности. Очки не лечат и не портят зрение. Их основная задача - компенсировать существующую оптическую ошибку глаза и обеспечить четкое изображение на сетчатке", - сказала Казанцева.

Она пояснила, что, если у человека есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, очки помогают фокусировать световые лучи правильно. Снятие очков не устраняет причину нарушения рефракции, а лишь возвращает человека к размытым изображениям.

Эксперт отметила, что истоки мифа во многом связаны с субъективными ощущениями пациентов. Например, человек с близорукостью после длительного ношения правильно подобранных очков начинает гораздо лучше воспринимать окружающий мир. Когда он снимает очки, контраст между четким и размытым изображением становится особенно заметным, и может возникнуть ложное впечатление, что зрение ухудшилось именно из-за коррекции. На самом деле человек просто привык видеть максимально возможное качество изображения.

По словам Казанцевой, существуют и возрастные изменения зрения, которые некоторые люди ошибочно связывают с ношением очков. После 40-45 лет практически у всех развивается пресбиопия - естественное снижение способности глаза фокусироваться на близком расстоянии, в связи с уплотнением слоев хрусталика. Потребность в очках для чтения в этом возрасте является нормальным физиологическим процессом и не имеет отношения к тому, носил человек очки ранее или нет.

Казанцева подчеркнула, что особую опасность миф о вреде очков представляет для родителей. Некоторые сознательно отказываются от назначения очков ребенку, надеясь, что глаза "сами научатся работать". Однако зрительная система ребенка находится в процессе формирования. Если мозг длительное время получает нечеткое изображение, это может привести к развитию амблиопии - так называемого синдрома ленивого глаза, при котором зрительные функции формируются неполноценно, говорит эксперт.