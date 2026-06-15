Врач объяснила, для чего нужно выпивать стакан воды после чашки кофе

Чтобы предотвратить потемнение зубной эмали и снизить риск кариеса, после употребления чёрного кофе стоит выпивать стакан воды. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

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По словам эксперта, вода помогает смыть с зубов остатки кофе, содержащие окрашивающие вещества, и таким образом защищает эмаль от потемнения. Кроме того, этот ритуал способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса в полости рта, что уменьшает вероятность развития кариеса. Ольга Малиновская считает, что привычка пить воду после кофе является важным элементом гигиены.

Врач также развеяла миф о том, что кофе вызывает обезвоживание. Напротив, этот напиток обладает лёгким мочегонным эффектом и не задерживает воду в организме. Поэтому любителям кофе не стоит беспокоиться о недостатке жидкости. Ольга Малиновская отметила, что умеренное потребление кофе не приводит к значительным потерям воды.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как можно похудеть с помощью кофе. Также была названа доза кофеина, которая может привести к смерти.