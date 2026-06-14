Какие привычки нужно внедрить для профилактики диабета

Профилактика диабета стоит намного дешевле лечения и помогает минимизировать вероятность его развития, заявила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Проверенный способ выйти из зоны риска развития этого заболевания она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Для профилактики диабета врач предложила в течение трех месяцев внедрять по одной полезной привычке. Прежде всего она посоветовала сократить потребление сладких газированных напитков.

«Газировки содержат очень много сахара — одна банка может покрывать или даже превышать суточную норму. Это вызывает резкие скачки уровня сахара, и, как следствие, инсулина в крови. А инсулинорезистентность является основным механизмом метаболического синдрома, быстрого набора лишнего веса и развития сахарного диабета второго типа», — объяснила Дианова.

Следующая полезная привычка, которую рекомендовала внедрить специалист, — это замена хлеба, пирогов, сладкой выпечки и булок на более полезные альтернативы. По ее словам, регулярное употребление изделий из белой муки увеличивает риск ожирения и метаболических нарушений. Чтобы этого не произошло, вместо белого хлеба стоит выбирать цельнозерновой или ржаной, а при приготовлении домашней выпечки добавлять к пшеничной муке любые более полезные варианты.

Третьей составляющей правильного питания для профилактики диабета диетолог назвала сокращение потребления колбас, сосисок, бекона и ветчины. Обработанное мясо содержит не только вредные жиры и избыток соли, но и консерванты — эти компоненты усиливают воспаление, ухудшают чувствительность тканей к инсулину, создают нагрузку на обмен веществ, подытожила врач.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.