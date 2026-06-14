Почему утром сахар может быть выше после огурца, чем после конфеты

Съели на ночь огурец, а утром сахар выше, чем после вчерашней конфеты с чаем? Звучит как бред или ошибка глюкометра. Но такая чертовщина происходит сплошь и рядом. И дело тут вообще не в огурце. Все гораздо интереснее: пока мы спим, наше тело живет своей жизнью и по-своему управляет глюкозой, рассказывает Игорь Боготовский.

Сам по себе свежий огурец — это вода и капля углеводов, он никак не может поднять сахар. Конфета — наоборот, мощный углеводный удар. Но утренний показатель на приборе — это не просто отчет о вашем ужине. Ночью за пульт управления садятся печень, поджелудочная и гормоны.

Вот три реальные причины, почему легкий ужин оборачивается высоким сахаром утром:

Феномен «утренней зари». Ближе к рассвету организм начинает просыпаться и выделяет гормоны, которые заставляют печень выбросить в кровь порцию глюкозы — просто чтобы дать нам энергии на подъем. У здорового человека этот всплеск гасится инсулином. Но если чувствительность к нему снижена, утром вы увидите на глюкометре неприятный сюрприз. Причем независимо от того, что съели вечером.1. Защитный рикошет. Бывает и обратная ситуация. Если ужин был слишком легким, ночью сахар в крови может упасть опасно низко. Организм пугается, видит в этом угрозу для жизни и включает режим спасения. Он экстренно выбрасывает гормоны, которые заставляют печень срочно опустошать свои закрома и гнать сахар в кровь. В итоге парадокс: ужин скудный, а утренний сахар зашкаливает. Позднее время. К вечеру наши ткани хуже реагируют на инсулин. Поэтому даже самый правильный, но слишком поздний перекус бьет по утренним результатам сильнее, чем сам состав еды.

Добавьте сюда скрытую инсулинорезистентность — на первых порах углеводный обмен вообще ведет себя непредсказуемо, выдавая странные скачки, которые невозможно логически объяснить одним только меню. На сахар ведь влияет всё сразу: как вы спали, понервничали ли вечером, была ли прогулка перед сном.

Поэтому один замер ни о чем не говорит. Один и тот же продукт в разные дни может сработать совершенно по-разному. Чтобы разгадать эти ребусы своего организма, лучше завести дневник: записывайте туда сахар, время еды и самочувствие. Только на дистанции можно заметить реальные закономерности и понять, как устроены именно ваши детективные истории с глюкозой.

Уровень сахара в крови зависит не только от количества сладостей в рационе. На показатели могут влиять длительные перерывы между приемами пищи, работа печени, состав ужина и продукты, которые человек регулярно включает в свое ежедневное меню, как писал «ГлагоL».