Врач назвал неожиданную опасность обильного ужина

Обильный ужин может вызвать учащённое сердцебиение. Об этом NEWS.ru заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По словам врача, хотя связь между гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и нарушениями ритма встречается редко, полностью исключать её нельзя. В отдельных случаях причиной становится рефлекторное раздражение определённых зон пищевода.

Однако сходные ощущения могут возникать и без ГЭРБ — просто после переедания.

«При выраженном переполнении желудка, особенно после обильной пищи, у человека может появляться учащённое сердцебиение», — предупредил Карпенко.

Специалист дал простые рекомендации для поддержания здорового сердечного ритма: избегать переедания, не ужинать поздно вечером, не ложиться спать сразу после еды. Даже небольшой перекус перед сном, по словам врача, может усугубить симптомы.

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