Почему мы переедаем: диетолог ответила на шесть главных вопросов о питании

Россиян, страдающих ожирением, предложили обеспечивать льготным питанием. Такую инициативу выдвинул один из депутатов. О голоде, переедании «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-гастроэнтерологом, диетологом, экспертом Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Альбиной Туляковой.

© Вечерняя Москва

Вопрос 1

— Хорошая ли это идея — обеспечивать полных людей льготным полезным питанием?

— Может быть, идея и полезна, но исключительно как часть комплексной стратегии. Само по себе обеспечение полезной едой не устранит такие причины заболевания, как пищевые привычки, низкая физическая активность, стресс и метаболические нарушения. Но это хорошая поддержка в сочетании с обучением правилам здорового питания, наблюдением у специалистов. Если говорить только о продуктовых наборах или талонах на еду, увы, это может быть неэффективно. Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание. Просто «накормить» — это не помощь. Нужно сделать здоровую еду не только доступнее, но и понятнее — предоставить регулярные консультации диетолога и психотерапевта по ОМС, внедрить целевые программы специализированного лечебного питания.

Вопрос 2

— Почему многим утром есть совсем не хочется, а вечером — наоборот?

— Снижение аппетита в ранние часы часто обусловлено поздним ужином, нехваткой сна или сдвигом биоритмов. Утром организму нужно время, чтобы «запустить» обмен веществ. Если человек вечером переедает, у него сохраняется ощущение сытости. Днем при недостаточном питании накапливается дефицит энергии, и к вечеру усиливается выработка грелина — гормона голода. Добавляются усталость и снижение самоконтроля, поэтому вечером хочется есть больше. Для того чтобы перестать переедать на ночь, нужно начать нормально завтракать. Вот так просто! Стоит перекусить хотя бы немного, тогда синхронизируются циркадные ритмы голода и насыщения.

Вопрос 3

— Почему иногда хочется есть без остановки?

— Постоянное чувство голода может быть связано с инсулинорезистентностью, когда клетки хуже реагируют на глюкозу и организм «требует» еще еды. Еще одна причина — рацион с избытком быстрых углеводов и недостатком белка и клетчатки. Подобные продукты быстро насыщают, но так же быстро вызывают повторный голод. Но особенно важен сон — его дефицит усиливает аппетит. Иногда играет роль и такое понятие, как привычка — есть не из-за голода, а для эмоционального комфорта.

Вопрос 4

— А почему одних тянет на сладкое, а других нет?

— Тяга к сладкому возникает под влиянием генетики, состава кишечной микробиоты и пищевых привычек. Регулярное употребление сахара усиливает чувствительность к нему и закрепляет «поощрительную» модель поведения через дофамин. При хроническом стрессе и недосыпе мозг требует быстрых источников энергии, поэтому возрастает желание съесть что-то сладкое. У людей с более стабильным рационом и режимом сна такая тяга выражена слабее.

Вопрос 5

— Есть люди, которые не получают удовольствие от еды. Нормально ли это?

— Полное отсутствие удовольствия от еды — не физиологическая норма. Как правило, прием пищи сопровождается умеренной активацией центров удовольствия, что помогает поддерживать регулярное питание. Искусственное подавление этого механизма может привести к нарушениям пищевого поведения и даже дефицитам. Задача человека состоит не в том, чтобы «перестать любить еду», а в том, чтобы выстроить здоровые отношения с ней. Нужно есть осознанно, без переедания и зависимости от вкусовых стимулов.

Вопрос 6

— Почему нам хочется есть больше, если на работе или в семье какие-то проблемы?

— При стрессе повышается уровень кортизола — гормона, усиливающего аппетит и тягу к калорийной пище, особенно жирной и сладкой. Еда становится быстрым способом снизить тревогу за счет выработки дофамина. Если стресс хронический, формируется устойчивая привычка «заедать» проблемы. Дополнительно ухудшается контроль за количеством пищи и режимом питания, что ведет к перееданию и набору веса.

Кстати

Существует научно обоснованный подход — «еда как лекарство» (Food is Medicine), когда пациенту с ожирением и сопутствующими заболеваниями (например, диабетом второго типа) предоставляется специально адаптированное питание.

Как в разных странах борются с лишним весом

В Великобритании с 2026 года нельзя рекламировать фастфуд на телевидении до 21:00. А вот в интернете это в принципе запрещено. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что ограничения распространяются на 13 категорий продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли;

Американцы придумали мультидисциплинарные программы для лечения ожирения. С пациентом работают несколько специалистов, включая клинического фармаколога, специалиста по физической нагрузке, диетолога, психолога. Может подключиться даже хирург. Человеку прописывают индивидуальную диету, советуют спортивные тренировки. При необходимости могут назначить медицинские препараты;

В Турции в рамках кампании «Узнай свой вес — живи здорово!» медработники проводили скрининговые мероприятия в общественных местах. Таким образом власти выявляют группы риска. Людей с избыточным весом направляют в соответствующие медучреждения, где с ними работает диетолог;

Большую работу в борьбе с лишним весом проделали китайцы. ВКНР с 2024 года работает трехлетняя национальная кампания, направленная на профилактику хронических заболеваний, связанных с ожирением. Работодателей поощряют за создание условий для занятий физкультурой. Важно — заниматься спортом нужно не менее часа. В столовых образовательных учреждений избегают продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира. Еще в Поднебесной ведут мониторинг веса населения.

А в Сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения: якобы можно сбросить до 10 килограммов веса без диет, тяжелых тренировок в зале и пресловутой нормы в 10 тысяч шагов. Что такое японская ходьба и действительно ли она помогает похудеть быстро и без вреда для здоровья, разбиралась «Вечерняя Москва».