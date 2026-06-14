Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов перечислил в беседе с «Чемпионатом, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении. По словам врача, первые признаки отравления обычно появляются через два-шесть часов после приёма некачественной пищи, иногда уже через 30-60 минут: тошнота, рвота, водянистая диарея, спазмы и боли в животе, слабость, головокружение, озноб, потливость, температура до 37,5-38,5°C.

© Чемпионат.com

В тяжёлых случаях возможны судороги, спутанность сознания, резкое падение давления, кровь в стуле или рвоте — это повод немедленно вызывать скорую помощь, особенно если пострадавший ребёнок, беременная женщина или пожилой человек.