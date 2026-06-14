Врачи рассказали, передается ли кариес по наследству

По наследству передается не сам кариес, а предрасположенность к нему, рассказали "РГ" врачи.

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"Гены, которые переходят от родителей детям, влияют на состояние человеческого организма и особенности анатомии", - говорит медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

Так, у одних людей структура зубной эмали плотная, кристаллы гидроксиапатита уложены идеально, а потому и зубы крепкие. У других - эмаль рыхлая, тонкая и пористая, а потому зубы будут быстро разрушаться от кислот.

Кроме того, отмечает врач, наследоваться может состав слюны. Некоторые ферменты в ее составе способны вызывать раннее разрушение эмали и воспалительные процессы.

Анатомическая форма челюстного ряда также передается генетически. Из-за тесно расположенных зубов могут возникнуть трудности при их чистке. В результате на зубах остается зубной налет, а за ним - кариес, уточнил главный врач сети клиник "Российский центр дентальной имплантации" Сабит Алиев.

В целом вероятность развития кариеса у пациентов, родственники которых имеют множественное поражение зубов кариесом, на 40-50% выше, чем у тех пациентов, чьи родственники почти не страдают от кариеса, отмечает стоматолог-терапевт сети стоматологий "Белый кролик" Юлия Цуркан.

Она рекомендовала при наследственной предрасположенности к заболеваниям зубов усилить профилактику: как минимум раз в полгода посещать зубного врача, использовать противокариесные зубные пасты, дополнительные средства гигиены (ирригатор, зубную нить), ограничить прием сладкой и крахмалистой пищи, добавить в рацион продукты, содержащие кальций, фосфор.

По ее словам, благотворно влияют на состояние зубов молочные продукты, особенно - сыр и натуральный йогурт, рыба и морепродукты и твердые овощи и фрукты.

"Те же яблоко, морковь способствуют механическому очищению зубов от налета, в них много бета-каротина, кальция, калия, магния, фосфора, железа, витаминов группы В, С, Е", - сказала Цуркан.

Врач также посоветовала не забывать про чистую воду, которая способствует оптимальному балансу количества слюны, ее вязкости и минеральному составу.