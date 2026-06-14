Эксперт рассказал о полезных свойствах банных веников

Использование дубового веника для банных процедур помогает при эмоциональных перегрузках, снижает давление и борется с инфекциями, а хвойные виды помогают при бессоннице. Об этом в Международный банный день, отмечаемый в воскресенье, сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Он назвал банный веник природным физиотерапевтическим аппликатором, содержащим полезные для организма вещества - флавоноиды, эфирные масла и фитонциды. Похлестывание улучшает кровообращение, очищает поры, стимулирует потоотделение и снимает нервное напряжение.

"Дубовый веник успокаивает, помогает при высоких физических и умственных нагрузках. Эфирные масла дуба борются с инфекциями и способствуют снижению давления. Он также предпочтителен для людей с жирной кожей, склонной к воспалениям", - сказал Литвинов ТАСС.

Березовый веник, считающийся классическим банным инструментом, рекомендуется при мышечных и суставных болях, после тяжелых нагрузок и для повышения иммунитета и облегчения дыхания. Рекордное количество эфирных масел содержит эвкалиптовый веник, который здоровым людям можно использовать как ингалятор - приложить к лицу и дышать носом. Липовый веник может помочь от головной боли и напряжения. Хвойные виды помогают при бессоннице и болях в суставах.

"При бронхиальной астме и аллергии следует избегать хвойных веников и эвкалипта - их насыщенные эфирные масла могут спровоцировать приступ. Любые сомнения важно обсудить с лечащим врачом. Если соблюдать меру и учитывать противопоказания, банные процедуры могут стать для человека надежными союзниками в сохранении активного долголетия", - добавил эксперт.

Противопоказания и оптимальный режим

При регулярном и правильном применении банные процедуры тренируют сердце, сосуды и иммунитет. Однако они противопоказаны людям, недавно перенесшим инфаркты или инсульты, а также пациентам с ишемической болезнью сердца, выраженным атеросклерозом, гипертонической болезнью II-III степени, тромбофлебитом, острыми инфекциями с температурой, эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Плаванье в холодном бассейне после бани у неподготовленных людей и при скрытой патологии может вызвать резкий скачок давления, опасный для сердца.

"Категорически запрещено посещать баню в состоянии алкогольного опьянения: спиртное расширяет сосуды, жара действует так же, и их совместный эффект может привести к аритмии, инфаркту или инсульту", - заключил Литвинов.

При отсутствии противопоказаний оптимальная частота посещения бани составляет один-два раза в неделю. Продолжительность одного захода - 5-10 минут, рекомендуемый перерыв должен достигать 5-10 минут, а общее время посещения - не превышать 20-30 минут.