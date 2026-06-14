Какая рыба полезней — речная или морская

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова рассказала, какая рыба для человека самая полезная в плане пищи.

«Какая рыба лучше, речная или морская, — этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность для похудения или сушки — выбирайте треску, минтай, судака. Это „речные“ или белые морские рыбы с минимумом жира», — сообщила она в интервью РИА Новости.

Смирнова отметила, что для мозга и сердечно-сосудистой системы будут более полезны лососевые виды рыб. Также хороши скумбрия, сельдь, сардины.

Ранее «СП» сообщала о том, что японские ученые обнаружили, что чтение бумажных книг может приносить дополнительные преимущества для здоровья мозга.