Названо время дня, когда солнце наиболее опасно

Солнечные ожоги повышают риски развития рака кожи, поэтому лучше избегать солнце в часы его наибольшей активности: с 11 до 16 часов, — об этом рассказала «Газете.Ru» врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

«Ушные раковины и спинка носа постоянно открыты солнцу: они выступают, на них почти не задерживается тень от козырьков и очков, а солнцезащитный крем сюда наносят реже и тоньше, чем на щеки или лоб. Исследования показывают, что до 7% меланом головы и шеи локализуются именно на ушах, а кожа носа и ушных раковин часто становится местом немеланомного рака кожи (базалиомы, плоскоклеточного рака)», — объяснила доктор.

Солнечный ожог — не просто красная кожа. Это серьезное повреждение клеток, которое организм пытается исправить. Если таких повреждений много и они накапливаются годами, возрастает риск ошибок при «ремонте» клеток, а значит — риск злокачественного перерождения.

«По данным крупных обзоров, один сильный ожог в детстве или подростковом возрасте более чем вдвое повышает риск меланомы в будущем, а пять и более серьезных ожогов за жизнь заметно увеличивают вероятность рака кожи. Поэтому разговоры о защите от солнца — это не только про отпуск, но и про долгосрочную профилактику онкологических заболеваний», — рассказала врач.

Лучше избегать открытого солнца в часы пик, использовать солнцезащитные крема, носить головные уборы.