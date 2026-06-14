Почему не стоит использовать гаджеты в темноте

Офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева рассказала, что происходит с глазами человека, если он использует гаджеты в темноте. Например, перед сном в постели.

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«Экран на телефоне особенно яркий в темноте, поэтому это и приводит к нескольким особенностям со стороны глаз: повышение зрительной утомляемости, снижение числа морганий, повышение дискомфорта в глазах, снижение зрения. Вред синего света, исходящего из гаджетов, уже доказан и, к сожалению, мы – офтальмологи - уже "видим" его в глазах молодых пациентов», – рассказала она РИА Новости.

Офтальмолог рекомендует снижать количество времени, проводимого с гаджетами, особенно тем, чья работа связана с ними.

Ранее «СП» сообщала о том, что исследователи из Университета штата Пенсильвания выяснили, что охлаждение головы может оказывать положительное влияние на работу мозга и способствовать уменьшению симптомов депрессии.