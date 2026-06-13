Названы смертельно опасные сыры, которые едят миллионы людей

Профессор Рис назвала смертельно опасные сыры, которые едят миллионы людей
Профессор микробиологии Кэтрин Рис предупредила об опасности некоторых популярных сыров, изготовленных из непастеризованного молока. По ее словам, особую угрозу представляет бактерия Listeria monocytogenes, вызывающая листериоз и способная сохраняться и размножаться даже при хранении продуктов в холодильнике.
Эксперт отметила, что потенциальный риск связан прежде всего с изделиями из сырого молока, такими как популярные сорта сыров Бри и Пармезан — Brie de Meaux и Parmigiano Reggiano, а также французский Comté. Эти продукты не проходят пастеризацию — процесс термической обработки, который обычно уничтожает опасные микроорганизмы. Листерия, в отличие от многих других бактерий, может долго сохранять жизнеспособность при низких температурах.
Поводом для предупреждения стала смерть жителя Великобритании Роджера Паркса. Мужчина серьезно заболел и умер спустя несколько дней после того, как съел набор ремесленных сыров. После инцидента производитель отозвал партию одного из продуктов, а расследование связало гибель с листериозной инфекцией, приведшей к менингиту и полиорганной недостаточности.
По официальным данным, в 2024 году в Англии и Уэльсе было зафиксировано 179 случаев листериоза, 28 из них закончились летальным исходом. Эксперты подчеркивают, что заболевание остается редким, однако для пожилых людей, беременных женщин и пациентов с ослабленным иммунитетом оно может привести к тяжелым осложнениям, передает Daily Mail.
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